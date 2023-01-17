В США предрекли конец карьеры Байдена после скандала с секретными бумагами Ведущий Fox News Карлсон предрек конец Байдена после скандала с секретными бумагами

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предрек конец карьере президента США Джо Байдена в связи с найденными у него секретными документами. По его словам, помощники американского лидера продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах, и направляют документы в Министерство юстиции США вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик.

Это очевидное начало конца Джо Байдена, — отметил телеведущий.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика.

Ранее канал CBS News сообщал, что число секретных документов, которые были обнаружены у президента США Джо Байдена, составляет около 20. Опрошенные изданием The Hill члены Демократической партии предположили, что эта ситуация может негативно сказаться на грядущей предвыборной кампании Байдена. По их словам, республиканцы будут активно обращаться к этой президентской ошибке, выступая против его переизбрания.