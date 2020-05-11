В США попытались объяснить сообщение Белого дома о ВОВ без упоминания СССР

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Отсутствие упоминания СССР в обращении Белого дома по поводу Дня Победы над нацизмом было непреднамеренным. Штаты не хотели принижать роль Советского Союза в войне с гитлеровской Германией. С таким заявлением выступил бывший военный атташе США в РФ Питер Звак.

По его мнению, обращение Белого дома в соцсетях могло быть опубликовано «по недосмотру». Также Звак отметил, что уровень знаний автора поста о войне мог быть недостаточным. Как сказал экс-военный атташе США в РФ, тот, кто писал сообщение, мог не осознавать вклад и жертву Советского Союза, так как изучал историю в странах Западного фронта.

Я твёрдо убеждён, что отсутствие упоминания СССР было непреднамеренным, — приводит слова Звака ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео, в котором Дональд Трамп напомнило победе союзников, упомянув лишь США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.