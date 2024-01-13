В США подтвердили слухи об ответной атаке хуситов на американские корабли Dryad Global: хуситы пытались ответить ракетной атакой в ответ на удары США

Фото: МО США

Шиитское движение «Ансар Алла» пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости компания Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности морских перевозок. Есть информация о второй атаке, однако ее организация подтвердить не смогла.

Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена. Мы также в курсе сообщений касательно второй атаки, но не можем их подтвердить, — сказали там.

Ранее командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич сообщил, что Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям в Йемене. По его словам, для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Удары наносились по командным пунктам, центрам управления, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем противовоздушной обороны. Были задействованы самолеты Центрального командования ВМС США, применялись крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), запущенные с надводных и подводных платформ.