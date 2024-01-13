«Позор»: Трамп рассказал, какое событие ему напомнили удары по Йемену Трамп сравнил удары по Йемену с уходом США из Афганистана

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары США по Йемену напоминают самый «позорный» момент в истории Штатов — уход из Афганистана, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Политик уточнил, что Вашингтон вновь сбрасывает бомбы на Ближний Восток, и всем этим прямо из больничной палаты руководит министр обороны Ллойд Остин.

Давайте проясним. Мы сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку опять, когда я уже победил ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — написал Трамп.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене. По его словам, «все, что президент делает, это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта».

До этого представитель группировки Мухаммед Абдель Салям заявил, что йеменское движение хуситов «Ансар Алла» продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Вместе с тем он отметил, что агрессии США и Великобритании против Йемена нет никакого оправдания.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Алла» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.