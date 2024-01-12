Белый дом озвучил свое отношение к возможной войне в Йемене Белый дом: США не заинтересованы в войне в Йемене

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США не заинтересованы в войне в Йемене, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, «все, что президент делает — это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта», сообщает РИА Новости.

Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода, — подчеркнул Кирби.

Ранее представитель группировки Мухаммед Абдель Салям заявил, что йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Вместе с тем он отметил, что агрессии США и Великобритании против Йемена нет никакого оправдания.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предпринял попытку убедить руководства арабских стран присоединиться к коалиции против йеменских хуситов. Среди государств, к которым обратился Вашингтон, были Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Причем США воспринимают ОАЭ и Саудовскую Аравию как наиболее близких и важных союзников в борьбе против хуситов, однако именно они ответили на предложение отказом.