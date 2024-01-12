Байден подтвердил атаку на Йемен Байден объяснил атаку на хуситов ответом на угрозу судоходству

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, подчеркнул политик. Он также вспомнил атаку 9 января, отметив, что движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день акцию против американских военных кораблей.

Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной, — указал он.

Ранее Йемен нанес массированный ответный удар ракетами класса «земля-земля». Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям, одна из ракет попала в цель. Подробности пока неизвестны.

До этого США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Пентагон официально подтвердил атаку, подчеркнув, что порядка десяти центров группировки попали под обстрел, среди них точки производства дронов и склады оружия. Мощные взрывы были слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». В Сааде и Сане также раздались хлопки.