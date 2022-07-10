В США оценили вероятность рецессии в экономике Министр торговли США Раймондо опровергла возможность серьезной рецессии в американской экономике

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Министр торговли США Джина Раймондо

В США не видят оснований для наступления «серьезной рецессии» в экономической сфере страны, заявила министр торговли Джина Раймондо в эфире телеканала ABC. При этом она предположила, что дальнейший рост экономики Соединенных Штатов может быть замедлен. Чиновница отметила, что за последние полтора года ВВП США увеличился на 5–6%.

Раймондо рассказала, что американские бизнесмены, с которыми она поддерживает общение, также не рассматривают рецессию в качестве реальной угрозы экономике США. Министр уверена в том, что Соединенные Штаты стоят на прочном экономическом фундаменте и даже проблемы с инфляцией не стоят отдельного внимания властей.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала инфляцию в США непомерной. Она отметила, что этот показатель необходимо снижать с учетом сохранения сильной экономики.

Президент России Владимир Путин заявил, что развитые экономики мира в период борьбы с пандемией коронавируса стали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере. По его словам, США за два года напечатали примерно столько долларов, сколько за предыдущие 40 лет — $5,9 трлн. При этом в Еврозоне напечатали €2,5 трлн, что привело к кризису.