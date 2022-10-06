В США опасаются нового шага России после введения потолка цен на нефть Bloomberg: Россия может ответить на введение Западом потолка цен сокращением добычи нефти

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

Москва может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день. Таким будет ее ответ на реализацию Евросоюзом и США плана по ограничению цен на российское топливо, сообщает Bloomberg.

В комментарии агентству глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт МакНелли подчеркнул, что подобный шаг не нанесет ущерб российским нефтяным месторождениям.

Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов, — пояснил он.

По мнению управляющего директора аналитической компании ClearView Energy Partners Кевина Бука, на рынки способно оказать немедленное давление даже половина от сокращения добычи нефти в России.

Агентство также предупредило, что сокращение производства является не единственным вариантом ответа Москвы. Так, бывший представитель Госдепартамента Дэвид Голдвин утверждает, что у России в запасе остаются и другие возможности, к примеру, прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что потолок цен на нефть представляет собой юридически оформленные исключения из шестого пакета санкций ЕС против России. По его словам, речь идет о механизме, призванном снизить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов за пределами государств G7 и Евросоюза.