Эксперт по энергетике разъяснил новые нефтяные антироссийские санкции ЕС Энергетик Фролов: новые нефтяные санкции ЕС ограничивают, но не отменяют доходы России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил Lenta.ru, что потолок цен на нефть представляет собой юридически оформленные исключения из шестого пакета санкций ЕС против России. По его словам, речь идет о механизме, призванном снизить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов за пределами государств G7 и Евросоюза.

Фролов напомнил, что в рамках уже принятых санкций члены G7 либо уже не покупают российскую нефть, либо не будут ее покупать начиная с декабря 2022 года. Новые санкции призваны ограничить доходы России и одновременно вывести из-под удара европейские и американские компании, занимающиеся морскими перевозками российской нефти.

По словам эксперта, нужно было что-то такое придумать, чтобы не отменять ранее принятые ограничения и чтобы новое решение звучало достаточно грозно.

Они согласовали не потолок цен на нефть, а согласовали механизм, который позволяет работать европейским компаниям, которые занимаются перевозкой российской нефти с учетом ранее внесенных в рамках шестого пакета санкций, в том случае, если компания-покупатель не располагается в ЕС, США и Великобритании, — подчеркнул он.

При этом Фролов отмечает, что предельные цены должны быть выше точки безубыточности, чтобы российские компании все же имели возможность получать прибыль, продавая нефть. Это позволяет западным странам надеяться на то, что Россия согласится на использование такого принципа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, в который входит и потолок цен на нефть. Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение предельной цены на российское черное золото может стать «завершающим смертельным ударом» для Запада, а для президента США Джо Байдена — «самым большим просчетом в сфере энергетики».

Тем более, уверен бизнесмен, такую инициативу не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, которыми сейчас являются Китай и Индия.