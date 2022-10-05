Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, в который входит и потолок цен на нефть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на евродипломатов.

Чиновники во вторник, 4 октября, достигли рамочного соглашения по вопросу санкций. В среду, 5 октября, будет утверждена окончательная версия текста.

По этому поводу глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для Forbes ранее заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он считает, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики». Тем более, уверен бизнесмен, такое решение не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, которыми сейчас являются Китай и Индия.

Ранее сообщалось, что четыре страны задержали новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Это Венгрия, Греция, Кипр и Мальта. Они заявили о неготовности запретить своим танкерам перевозить нефть из РФ.