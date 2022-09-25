В США объяснили, почему Белый дом не должен помогать Киеву в атаке на Крым Экс-помощник Рейгана Бэндоу назвал мнение жителей Крыма препятствием для помощи США Киеву

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что в Белом доме не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. Жители полуострова не хотят, чтобы его отобрали у России, отметил он в колонке для American Conservative.

С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма. <...> При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма, — считает Бэндоу.

Он указал на то, что большинство жителей Крыма голосовали за вхождение полуострова в состав России. Доказательств того, что люди передумали, у Запада нет. Более того, считает автор публикации, попытка украинского вторжения в Крым приведет регион к тотальному конфликту, возможно вмешательство стран Запада.

[Зеленский] волен требовать чего угодно. Кто знает, может, в следующий раз он запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы и распада Российской Федерации. Но и США не обязаны поддерживать этот план, — считает автор.

Ранее стало известно, что американские военные могут нанести «сокрушительный удар» по Черноморскому флоту в случае, если Москва применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, заявил экс-главком США в Европе Бен Ходжес. Генерал отметил, что ответ США может быть не ядерным в ответ на применение ядерного оружия со стороны России, но при этом могут быть уничтожены российские военные базы в Крыму.