Неизвестный открыл стрельбу близ Политехнического университета в городе Блэксберг в штате Вирджиния на востоке США. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу.

Multiple ambulances responding to a possible shooting scene in downtown Blacksburg, VA #blacksburg pic.twitter.com/YXHmQVg5jP