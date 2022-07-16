В США назвали условие для импичмента Байдена Newsweek: Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы

Американскому президенту Джо Байдену может грозить импичмент, если Демократическая партия проиграет промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей США, пишет Newsweek. Сами выборы состоятся 8 ноября.

В материале отмечается, что представители Республиканской партии сейчас намереваются вернуть себе абсолютное большинство в Конгрессе США. На этом фоне демократы могут столкнуться с серьезными потерями важных должностей. Возможно, в таком случае Джо Байден просто перестанет контролировать обе палаты, а это значит, что ему может грозить импичмент.

Ранее ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни заявил, что Джо Байден начинает пользоваться все меньшей популярностью в том числе и среди демократов. По его словам, представители партии стараются как можно реже появляться с ним рядом, избегают публичных встреч – а в будущем вообще могут попытаться «слить» американского президента. Ведущий отметил, что причиной всему низкие рейтинги Байдена.