В США назвали сумму, которую Маск пожертвовал на политические проекты В первой половине 2025 года Маск пожертвовал $45,3 млн на политические проекты

В первой половине 2025 года бизнесмен Илон Маск пожертвовал $45,3 млн в комитет политических действий, сообщило агентство Bloomberg. Деньги выделены на поддержку проектов, осуществляемых в интересах Республиканской партии. При этом предприниматель заявлял в мае этого года, что намерен тратить меньше средств на политику.

Миллиардер Илон Маск пожертвовал $45,3 млн своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что конфликт, который разгорелся между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, могли спровоцировать различия в их характерах. По его словам, Маск — идеалист, а Трамп — реалист. Мирзаян считает, что разногласия между главой Белого дома и бизнесменом вполне реальны и вряд ли являются инсценировкой.

До этого сообщалось, что Маск после своего публичного конфликта с Дональдом Трампом сменил номер телефона. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который пытался до него дозвониться, но не смог.