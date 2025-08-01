Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 08:07

В США назвали сумму, которую Маск пожертвовал на политические проекты

В первой половине 2025 года Маск пожертвовал $45,3 млн на политические проекты

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

В первой половине 2025 года бизнесмен Илон Маск пожертвовал $45,3 млн в комитет политических действий, сообщило агентство Bloomberg. Деньги выделены на поддержку проектов, осуществляемых в интересах Республиканской партии. При этом предприниматель заявлял в мае этого года, что намерен тратить меньше средств на политику.

Миллиардер Илон Маск пожертвовал $45,3 млн своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что конфликт, который разгорелся между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, могли спровоцировать различия в их характерах. По его словам, Маск — идеалист, а Трамп — реалист. Мирзаян считает, что разногласия между главой Белого дома и бизнесменом вполне реальны и вряд ли являются инсценировкой.

До этого сообщалось, что Маск после своего публичного конфликта с Дональдом Трампом сменил номер телефона. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который пытался до него дозвониться, но не смог.

США
Илон Маск
бизнесмены
пожертвования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США прокомментировали перепалку Трампа и Медведева
ВСУ лишились полноценной роты в Сумской области
В Думе раскрыли, когда школьная форма должна соответствовать ГОСТу
Британцы развернули «Гитлерюгенд» на Украине
Военный эксперт раскрыл, куда могло сбежать командование ВСУ из Часова Яра
Брата одного из исполнителей теракта в «Крокусе» объявили в розыск
Салат «Фестиваль вкуса» с помидорами и луком — зимой уходит первым!
Мужчина полетел в Турцию за новыми волосами и умер
Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Собака спасла хозяина от нападения разъяренной медведицы
В США назвали сумму, которую Маск пожертвовал на политические проекты
Врач назвал смертельно опасные симптомы алкогольного отравления
Диверсия ВСУ в Крыму и многотысячные потери: новости СВО к утру 1 августа
Камчатку сотрясли 120 афтершоков за сутки
Российским военным чуть не передали 30 тысяч опасных бронежилетов
Стало известно, как ВСУ используют тушки животных для минирования
Жесткая авария привела к гибели пяти взрослых и ребенка
Южная Корея и США запланировали лишить КНДР ядерного оружия
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 августа: инфографика
В Европе подорожал газ на фоне подготовки к зиме
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.