В США назвали настоящую причину поездки Байдена в Киев Журналистка Келли: Байден посетил Киев для поднятия собственных рейтингов

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Журналистка Мегин Келли в эфире телеканала Sky News Australia заявила, что президент США Джо Байден посетил Украину ради восстановления собственных снизившихся рейтингов. Она также отметила, что в Белом доме обманули общественность, заявив, что поездка готовилась давно. По словам представительницы прессы, существуют доказательства того, что решение было принято не раньше, чем на прошлой неделе.

СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так. Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей, — сказала Келли.

Она также заявила, что уверения Байдена в том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации» и на деле Вашингтон не готов к подобным действиям. При этом показатели поддержки действующего главы государства «смещаются в невыгодном направлении — все ниже и ниже».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Джо Байден принял окончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля. Агентство восстановило хронологию секретной поездки хозяина Белого дома на Украину, которая началась после ужина с женой. По данным Bloomberg, о визите Байдена в Киев не знали многие даже в Пентагоне и Белом доме.

В свою очередь подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого в городе объявили воздушную тревогу, выглядел как «большая постановка». Причем эта уловка не принесла Украине пользы, подчеркнул он.