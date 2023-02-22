Подполковник армии США рассказал об уловке Байдена в Киеве Подполковник армии США Дэвис: визит Байдена в Киев был постановочным

Фото: White House/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого в городе объявили воздушную тревогу, выглядел как «большая постановка». Причем, эта уловка не принесла Украине пользы, подчеркнул он в эфире Fox News.

Украинские СМИ 20 февраля публиковали видео, на котором Байден шел по улицам Киева под звуки сирены.

Это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это произошло, так что почти все знали, что это произойдет, — прокомментировал Дэвис включение сирены.

Он считает, что поездка Байдена в Киев ничего не изменила, поскольку Белый дом и так собирается дать Украине все, чего там хотят. Это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Киева, повторил офицер.

Ранее Bloomberg сообщил, что Джо Байден принял окончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля. Агентство восстановило хронологию секретной поездки хозяина Белого дома на Украину, которая началась после ужина с женой. По данным Bloomberg, о визите Байдена в Киев не знали многие даже в Пентагоне и Белом доме.