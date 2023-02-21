Bloomberg раскрыл детали подготовки к поездке Байдена в Киев Bloomberg: в поездку на Украину Байден отправился после ужина с женой

Фото: president.gov.ua

Джо Байден, Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден принял окончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство восстановило хронологию секретной поездки хозяина Белого дома на Украину, которая началась после ужина с женой.

По данным Bloomberg, о визите Байдена в Киев не знали многие даже в Пентагоне и Белом доме. После рабочей недели американский президент обычно возвращается с женой Джилл в свой дом в Делавэре. В этот раз до дома Байден не добрался. Он вместе с женой провел ужин в ресторане «Рыжая курица», и покинул заведение в 19:47 по местному времени.

Через несколько часов президент США сел на самолет в Польшу. В поездке его сопровождали два журналиста. Их 17 февраля вызывали в Белый дом и взяли обещание хранить тайну о визите. Информацию о поездке они получили в электронном письме с темой «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу». Журналисты сдали телефоны до взлета самолета, обратно их получили спустя сутки уже в американском посольстве в Киеве.

Из Вашингтона борт номер один вылетел на авиабазу Рамштайн в Германии. Оттуда он направился в польский Жешув, а уже из административного центра Подкарпатского воеводства Байден на поезде поехал в Киев. Дорога составила более 700 км. В украинской столице американский президент оказался к 8 часам утра по местному времени.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что незадолго до визита Джо Байдена на Украину Вашингтон связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций. По его данным, это было сделано, чтобы избежать просчетов, способных привести к конфликту ядерных держав.