В США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/d93a9c18-994d-11ea-ad07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом в США перевалило за отметку 1,5 млн. К настоящему времени инфекция диагностирована у 1 500 753 человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно им, от осложнений, вызванных COVID-19, в стране умерли 90 312 человек.

При этом в Нью-Йорке число детей, заболевших воспалительным синдромом, увеличилось до 137. От синдрома системного воспалительного ответа, который, предположительно, связан с COVID-19, скончался один ребёнок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о распространении коронавируса. По его словам, от COVID-19 умерли семь сотрудников организации. Всего в системе ООН заразились 520 сотрудников, 147 из них из Соединённых Штатов, включая 78 работников из Нью-Йорка. Среди погибших — один служащий ЮНИСЕФ, один — ВОЗ.