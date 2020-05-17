В США дали прогноз восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/60cd37c4-9860-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может восстановиться к следующему году. По его словам, многое зависит от появления вакцины от коронавируса.

Экономика восстановится. Это может занять некоторое время, может растянуться до конца следующего года, — сказал он эфире телеканала CBS.

Чиновник считает, что экономика продолжит своё восстановление, если не произойдёт вторая волна коронавируса.

Люди должны быть полностью уверены в себе, и для этого, возможно, придётся ждать прибытия вакцины, — отметил Пауэлл.

Ранее палата представителей американского конгресса одобрила выделение $3 трлн для помощи экономике во время пандемии. Законопроект должен поступить в сенат на рассмотрение после одобрения палатой представителей.

NEWS.ru писал, что больше половины американцев обеспокоены действиями правительства по предотвращению второй волны коронавируса, 58% респондентов считают, что действия властей недостаточны.