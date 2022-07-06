В США Байдену посоветовали уйти в отставку WT: Байдену пора последовать примеру Никсона и уйти в отставку

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден должен последовать примеру должен последовать примеру 37-го американского лидера Ричарда Никсона и уйти в отставку, чтобы спасти страну, считает колумнист The Washington Times Эдуард Лозанский. Журналист отметил, что Байден пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Штатов, раздувая тему конфликта на Украине.

Байдену пора пойти по стопам Никсона и уйти в отставку, — гласит заголовок публикации.

Лозанский выразил мнение, что в какой-то степени американскому лидеру это удалось, потому что он смог убедить членов НАТО и лидеров G7 продолжить «накачивать» Украину оружием, что не только «продлевает страдания» украинского народа, но и «повышает шансы начала Третьей мировой войны».

Кроме того, автор статьи отметил, что согласно последнему опросу Gallup, 87% американцев недовольно политикой Байдена и 82% не одобряют работу Конгресса.

Не очень впечатляющий результат для страны и президента, претендующего на роль лидера свободного мира, — добавил Лозанский.

Ранее обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бюрен заявил, что стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путём санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. По мнению журналиста, все принятые меры против России бьют по экономике Штатов. Он назвал Байдена «императором Донбасса без одежды».