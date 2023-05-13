В Сеть утекли данные 237 тысяч американских госслужащих Reuters: в США расследуют утечку данных 237 тысяч госслужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сеть попали личные данные 237 тысяч американских бывших и действующих госслужащих в результате утечки данных в Минтрансе США, сообщает Reuters. Ведомство уже связалось с конгрессом, уведомив его о масштабном сливе данных в открытый доступ.

Из обращения следует, что вопрос касается данных из системы обработки льгот TRANServe, с помощью которой госслужащим компенсируются расходы на проезд.

Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена, — говорится в сообщении.

Сейчас доступ к системе TRANServe временно закрыт. По факту произошедшего начато расследование, в ходе которого установится виновник масштабного слива данных.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позже стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.