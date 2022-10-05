В Пентагоне заявили о возможности Киева атаковать Крым с помощью HIMARS Пентагон: с помощью HIMARS Украина может поражать цели в Крыму

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что в Вашингтоне считают реальными возможности Киева поражать «подавляющее большинство» российских целей. Речь идет в том числе и о Крыме, отметила она на брифинге в Пентагоне, сообщает ТАСС.

Так Купер ответила на вопрос о реальности поставок Пентагоном Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

Что касается этих средств, а также, опять же, и других средств, мы оцениваем, каковы потребности. Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму, — подчеркнула представитель Пентагона.

Купер при этом напомнила о позиции Белого дома, согласно которой Крым якобы является территорией Украины.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи Украине включены четыре реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, заявили 4 октября в Пентагоне. Всего Киев получит от США вооружения со складов американской армии на $625 млн. Пакет также включает в себя 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же орудий калибра 105 мм.