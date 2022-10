Евгений Бугров

В Пентагоне заявили о возможности Киева атаковать Крым с помощью HIMARS Пентагон: с помощью HIMARS Украина может поражать цели в Крыму

5 октября 2022 в 01:33

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS