В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине Пентагон: США направят Украине еще четыре HIMARS и 200 бронемашин

Фото: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон заявил, что в новый пакет военной помощи Украине включены четыре реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами и 32 артиллерийских орудия. Всего Киев получит от США вооружения со складов американской армии на $625 млн, сообщается на сайте военного ведомства.

Пакет включает в себя 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же орудий калибра 105 мм, артиллерийские снаряды и мины для 120-милимметровых минометов, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, противопехотные мины Claymore и выстрелы для дистанционного разминирования.

Кроме того, в Киев отправятся 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP и снаряжение для постановки заграждений.

Ранее стало известно, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО, заявил 4 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.