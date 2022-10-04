МИД РФ: поставки США оружия Украине приближают к столкновению России и НАТО

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО. Об этом дипломат сообщил в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО, — заявил Воронцов.

Между тем президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома сообщил, что США будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в рамках очередного пакета помощи Украине объявят о поставках стране еще четырех комплексов РСЗО HIMARS. Само вооружение могут отправить в ближайшее дни.