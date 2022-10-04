Reuters: США объявят о поставке Киеву четырех РСЗО HIMARS

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в рамках очередного пакета помощи Украине объявят о поставках стране еще четырех комплексов РСЗО HIMARS. Поставки войдут в пакет на $625 млн, пишет Reuters.

В пакет также могут включить боеприпасы, мины, порядка 200 бронемашин с противоминной защитой. По данным агентства, объявить о новых поставках военной помощи Украине Вашингтон может уже во вторник, 4 октября. Само вооружение могут отправить в ближайшее дни.

При этом только на прошлой неделе США объявили об очередном пакете помощи Киеву на сумму $1,1 млрд. В этот пакет вошли 18 комплексов HIMARS и другое вооружение.

Накануне офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские войска начали использовать при обстрелах территории Луганской Народной Республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, эти ракеты начинены шрапнелью.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина обязалась перед США не использовать американское оружие для обстрела России, однако этот запрет не распространяется на территории Запорожской и Херсонской областей Украины, а также ДНР и ЛНР. В этом случае речь идет о «возврате» территорий, сейчас подконтрольных РФ.