На Украине допустили удары из HIMARS по получившим независимость регионам Посол Украины в США Маркарова: у Киева нет запрета от США на обстрел подконтрольных РФ территорий

Фото: Министерства обороны Украины

Украина обязалась перед США не использовать американское оружие для обстрела России, однако этот запрет не распространяется на территории Запорожской и Херсонской областей Украины, а также ДНР и ЛНР, заявила в беседе с «Европейской правдой» посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, в этом случае речь идет о возврате территорий, сейчас подконтрольных РФ.

У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет, — подчеркнула Маркарова.

При этом она отметила, что запрет касается исключительно использования реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме этого, США никаким образом не ограничивали Украину в обстрелах Крыма.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Указы датированы 29 сентября, а вступают в силу со дня подписания — с 30 сентября.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США намерены противодействовать, в том числе по линии ООН, вхождению в состав РФ частей Украины. Она добавила, что в качестве ответной меры Вашингтон намерен ввести дополнительные экономические санкции против Москвы. По ее словам, США «мобилизуют противодействие во всем мире».