В Пентагоне объяснили завышение стоимости военной помощи для Украины Пентагон: стоимость переданной Украине военной помощи завысили из-за путаницы

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель военного ведомства США Сабрина Сингх заявила, что стоимость отправленной Украине военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. По ее словам, которые приводит РИА Новости, оценки цены вооружений не повлияли на поддержку Вашингтона.

В ходе нашего регулярного процесса контроля за отправленной помощью министерство обнаружило несоответствия в оценке. В некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость», что привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США, — пояснила Сингх.

Она добавила, что путаница не повлияла на способность США поставлять вооружения. Западные СМИ ранее рассказали, что Пентагон завысил цену отправленной в Киев военной техники на $3 млрд.

Ранее сообщалось, что постоянные поставки оружия Украине способствуют только эскалации конфликта. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. По его словам, это усложняет мирные переговоры и повлечет больше потерь среди мирных граждан.