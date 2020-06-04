В ОБСЕ назвали число нападений на журналистов во время протестов в США

https://static.news.ru/photo/5bc07e26-a693-11ea-aa12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские правозащитные организации зафиксировали около 100 нападений на репортёров, освещающих протесты в США.

Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета международной организации, передаёт ТАСС. Данные правозащитников относятся к периоду с 28 мая по 1 июня. Лукашевич напомнил американским властям об их обязательствах по обеспечению безопасности представителей СМИ, а также о праве на свободу выражения мнения и на равный доступ к информации.

Серьёзную обеспокоенность волной насилия против журналистов в Соединённых Штатах также высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Акции протеста и беспорядки в американских городах спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.