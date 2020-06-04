В ОБСЕ назвали число нападений на журналистов во время протестов в США

Американские правозащитные организации зафиксировали около 100 нападений на репортёров, освещающих протесты в США.
Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета международной организации,
Серьёзную обеспокоенность волной насилия против журналистов в Соединённых Штатах также высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Акции протеста и беспорядки в американских городах спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.
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