В небе над США НЛО сбили со второй попытки Пентагон сообщил, что в небе над США четвертый неопознанный объект был сбит только со второй попытки

Фото: Airman 1st Class Jenna Bond/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки лишь со второй попытки смогли сбить неопознанный летающий объект в небе над материком в выходные, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в ходе брифинга по итогам заседания на военной базе в Рамштайне. По его словам, первый выпущенный по шару снаряд пролетел мимо и приземлился в озере Гурон, однако вторая ракета достигла нужной цели, передает The Washington Post.

Да, первым выстрелом промахнулись, — сказал Милли.

В минувшие выходные сообщалось, что представители североамериканского командования ПВО (NORAD) отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.