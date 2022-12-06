В Meta сообщили о возможном прекращении публикации новостей Meta может перестать публиковать новости из-за законопроекта об условиях их размещения

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Американская корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) может прекратить публикацию новостей, если конгресс США примет законопроект о расширении возможностей изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах. Об этом заявил официальный представитель службы коммуникаций компании Энди Стоун. Он подчеркнул, что на подобный шаг Meta пойдет вместо ведения переговоров с издателями при «несправедливом игнорировании» пользы, которую приносят социальные сети непосредственно прессе.

Если конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы, — написал Стоун в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

По мнению представителя Meta, законопроект создает «аналог картеля» для издательств, в результате чего одна частная компания будет финансировать другие частные компании, что станет «ужасным прецедентом» для всего бизнеса в США.

Законопроект о конкуренции и сохранности журналистики 28 ноября текущего года был включен в календарь рассмотрения законодательных инициатив конгресса США. Документ предоставляет изданиям онлайн-контента возможность проведения коллективных переговоров с доминирующими на рынке платформами для обсуждения условий размещения там своих информационных материалов.

25 ноября американская компания Meta появилась в реестре экстремистских организаций Минюста РФ. 11 октября Росфинмониторинг внес компанию американского бизнесмена Марка Цукерберга в список террористических и экстремистских организаций. Согласно вердикту Тверского районного суда Москвы, экстремистская маркировка не распространяется на мессенджер WhatsApp.

По мнению специалиста в области информационной безопасности Эрнеста Раевского, появление компании в реестре экстремистских организаций Минюста РФ, вероятно, ничего не изменит для обычных пользователей. При этом он подчеркнул, что в случае применения мер власти будут ссылаться на все списки. Эксперт напомнил, что прежде россиян уже предупреждали о возможном наказании за «неправильное» пользование соцсетями.