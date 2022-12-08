В Конгрессе США выявили рост пророссийских настроений Hill: поддержка России стала расти у представителей обеих партий в Конгрессе США

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В Конгрессе США возрастает количество сторонников решения о сокращении помощи Украине. Идею поддерживают как республиканцы, так и демократы. Об этом сообщает издание Hill.

Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как «реализм», утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль, — говорится в материале.

В издании отмечают, что пророссийские взгляды и тенденции отказа от помощи Украине ранее наблюдались лишь у немногочисленных представителей Республиканской партии, однако теперь эти идеи стали проявляться у представителей разных политических направлений, в результате демократы в письме к лидеру США заявили, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Вашингтона.

Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала провести аудит средств, выделенных Вашингтоном Украине. По ее словам, граждане США имеют право знать, на что тратятся государственные средства. Также она призвала остановить требования президента Украины Владимира Зеленского о поставках денег и вооружения, «пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну».

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в сумме $37,7 млрд, в том числе — $21 млрд — военной помощи. Консультации по данному вопросу ведет советник по нацбезопасности Джейк Салливан.