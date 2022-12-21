В конгрессе США назвали абсурдом идею выступления Зеленского в Вашингтоне

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом план президента Украины Владимира Зеленского выступить в Вашингтоне перед конгрессменами, заявив об этом в Twitter. По ее мнению, конгрессу следует в первую очередь заниматься делами Соединенных Штатов.

Конечно же, теневой президент [США] должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд, — написала она.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент Украины вылетел в Вашингтон на американском военном транспортнике с авиабазы Рамштайн в Германии. Американские издания предположили, что украинский лидер может выступить в ООН, но пресс-служба международной организации опровергла данную информацию.

Представитель Белого дома во время пресс-конференции подтвердил, что Зеленский посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 21 декабря. По его словам, украинский лидер проведет расширенную встречу с президентом США Джо Байденом и членами его команды по национальной безопасности, а после отправится на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса.