В КНДР сообщили, почему отказались от помощи США по COVID-19 Reuters: в КНДР сочли предложение помощи США по COVID-19 неискренним

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Власти КНДР не отреагировали на поступившие от США предложения о помощи в борьбе против коронавируса, так как сочли их намерения неискренними, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского президента. По его словам, в Пхеньяне решили, что США не могут искренне поддержать это государство, так как используют против него «враждебную» политику, одобряя военные учения и санкции.

12 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Он приказал правительству на всех уровнях вести работу по остановке распространения неизвестной лихорадки и пообещал, что КНДР справится с вирусом.



21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты предлагали предоставить КНДР вакцины от коронавируса. Он также отметил готовность сесть с лидером КНДР Ким Чен Ыном за стол переговоров, если тот продемонстрирует «серьёзный подход».

До сегоднящнего дня Северная Корея отвергала просьбы администрации Байдена о переговорах без предварительных условий. В феврале представитель Белого дома исключил встречу между Ким Чен Ыном и Байденом, заявив, что у неё должна быть чёткая цель.