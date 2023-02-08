В Китае отклонили запрос на разговор шефа Пентагона с Пекином Пентагон: Китай после сбивания аэростата отклонил разговор Остина с коллегой из Пекина

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР, однако в Пекине отклонили его запрос. Разговор планировался в США сразу после того, как был сбит китайский аэростат, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая <...>. К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР, — цитирует агентство сообщение Пентагона.

При этом в Вашингтоне выразили надежду, что линии коммуникации между США и КНР останутся открытыми.

Власти США считают, что КНР использовала аэростат, который сбили у побережья штата Южная Каролина, в разведывательных целях. В Пекине уверяли, что использовали аэростат для метеорологических исследований.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал очередной дезинформацией сообщения ряда СМИ о том, что в годы его руководства страной аэростаты-шпионы были замечены над американской территорией не менее, чем три раза. Как подчеркнул Трамп, если бы подобное произошло, он отдал бы приказ об уничтожении шпиона.