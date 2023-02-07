«Шаров не летало»: Трамп высмеял реакцию Байдена на инцидент с аэростатом Трамп заявил, что в сроки его президентства над США не летали китайские аэростаты

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп назвал очередной дезинформацией сообщения ряда СМИ о том, что в годы его руководства страной аэростаты-шпионы были замечены над американской территорией не менее, чем три раза. По информации журналистов, воздушные шары наблюдались вблизи стратегических объектов. Как подчеркнул Трамп в своей социальной сети Truth Social, если бы подобное произошло, он отдал бы приказ об уничтожении шпиона.

Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно! — написал политик.

В другой записи в личном Telegram-канале Трамп сообщил, что ему «забавно» наблюдать, как представители администрации действующего президента США Джо Байдена оправдываются за происшествие с аэростатом, «как всегда, используя дезинформацию» в попытке «приплести» к инциденту экс-главу государства.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечалось, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

Позднее шар все же был сбит истребителем F-22 ВВС США.

При этом в КНР утверждали, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.