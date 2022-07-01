В Калифорнии прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире

Фото: Dane Andrew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Ежегодный конкурс на самую уродливую собаку в мире прошел в Калифорнии во время ярмарки в Сонома-Марин, сообщается на сайте оргкомитета. Традиционное мероприятие проводится на протяжении 50 лет. Организаторы подчеркивают, что его цель — не насмешить людей, а привлечь их внимание и показать, что каждый питомец, независимо от внешнего вида, нуждается в любви и заботе. В этом году победителем стал 17-летний метис чихуа-хуа по кличке Мистер Хеппи. Хозяева забрали его из приюта.

Он подковылял ко мне и выбрал меня. В тот день я поклялась, что его будут так любить, что он никогда не вспомнит, какой ужасной была его предыдущая жизнь, — сказала хозяйка пса.

Она рассказала, что у Мистера Хеппи несколько опухолей и неврологических недугов. Ему требуются памперсы, к тому же пес не может ходить, а его голова постоянно наклонена. Прежние владельцы не заботились о питомце и жестоко обращались с ним. Теперь он счастлив, считает женщина. Победитель и его хозяйка выиграли $1500 и поездку в Нью-Йорк для участия в телешоу.

Ранее волонтер из Рязани Юрий Кованов передал питбуля, спасенного с территории мариупольской «Азовстали», главе Чечни Рамзану Кадырову. До этого собаку звали Адольф, но теперь пес получил новое имя Борз, рассказал чеченский лидер. Волонтер отметил, что недавно собаку привили и прооперировали, животное немного контужено.