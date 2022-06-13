Спасенного на «Азовстали» питбуля отдали Кадырову

Фото: vk.com/ramzan

Волонтер из Рязани Юрий Кованов передал питбуля, спасенного с территории мариупольской «Азовстали», главе Чечни Рамзану Кадырову. Раньше собаку звали Адольф, но теперь пес получит новое имя Борз, рассказал чеченский лидер в своем Telegram-канале. Волонтер отметил, что недавно Борза привили и прооперировали, животное немного контужено.

Раньше его звали Адольф. Он был на «Азовстали», два месяца в катакомбах вместе со своей хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью, — написал Кадыров.

Отмечается, что собака пережила все то, через что прошли заблокированные на комбинате украинские мирные жители. При этом питбуль числится по документам как служебная собака нацбата «Азов», ей выдавался отдельный продовольственный паек, и она занималась спасением людей. По словам Кованова, Борз спас не менее 16 человек.

Изначально спасенного пса планировали обменять на преступника и террориста Ахмеда Закаева, который скрывается на Украине. Но глава Чечни заявил, что отныне Борз будет охранять его дом и станет неотъемлемой частью его домашних любимцев. По словам Кадырова, дома у него уже живут кот и собака, которых он взял из приюта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с «Азовстали».

Сейчас российские следователи ведут допросы более 200 военных офицеров, вышедших с территории комбината. Всего возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел по фактам преступлений украинских войск в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.