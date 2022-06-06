Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов» сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке

Президент Украины Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что в плен российским Вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua». По словам цураинского лидера, по вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки минобороны страны.

Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысячи украинских военных с «Азовстали», — говорится в сообщении.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских военных (подразделения Минобороны РФ и российских спецслужб и Народная милиция ДНР). В плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шесть украинских военных погибли на заводе «Азовсталь», когда пытались взорвать склады с боеприпасами.

Командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.