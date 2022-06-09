В СКР сообщили о допросах более 200 пленных с «Азовстали»

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Российские следователи ведут допросы более 200 военных офицеров, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел по фактам преступлений украинских войск в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Продолжается работа по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и националистов, в том числе с завода «Азовсталь». Проводятся допросы таких лиц, среди них свыше 200 офицеров, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысяч украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

В начале июня глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на территории Донбасса находится в общей сложности около восьми тысяч украинских военнопленных. Она отметила, что некоторые из них сейчас находятся в статусе подозреваемых, некоторые — в статусе обвиняемых.