В ЦРУ рассказали, когда Китай может вторгнуться на Тайвань Замглавы ЦРУ Коэн: Си Цзиньпин поручил установить военный контроль над Тайванем к 2027-му

Фото: Wang Yu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайским военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027-му, передает РИА Новости со ссылкой на выступление по американскому ТВ замглавы ЦРУ Дэвида Коэна. При этом он предупредил, что у американской разведки нет точной информации, решилось ли китайское руководство на проведение военной операции или нет.

На текущем этапе таких данных ЦРУ не имеет.

Американский генерал Клинтон Хайнотрмия ранее заявил, что США готовы атаковать китайские каналы снабжения оружием и амуницией в случае агрессивных действий против Тайваня. Генерал также призвал власти Китая «поразмышлять» над этим заявлением.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил, что планы США продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. Дипломат добавил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая. По словам представителя КНР, китайские власти намерены принять решительные меры из-за поставок американского оружия Тайваню.