В США сообщили о готовности атаковать китайские каналы снабжения Американский генерал Хайнот допустил атаки на логистику Китая при агрессии против Тайваня

Фото: Армия США

Армия США готова атаковать китайские каналы снабжения оружием и амуницией в случае «агрессивных» действий против Тайваня, заявил генерал Клинтон Хайнот на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council), передает РИА Новости. Генерал также призвал власти Китая «поразмышлять» над этим заявлением.

Соединенные Штаты будут атаковать логистические каналы КНР, чтобы усложнить агрессивные маневры, направленные против Тайваня, уточнил генерал. Китай как потенциальный противник должен поразмышлять над этим заявлением, — сказал генерал.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил, что планы США продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. Дипломат добавил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая. Своими действиями Белый дом посылает неверные сигналы Пекину. По словам представителя КНР, китайские власти намерены принять решительные меры из-за поставок американского оружия Тайваню.