Китай предупредил США о последствиях из-за поставок оружия Тайваню Посольство Китая в США предупредило о последствиях из-за поставок оружия Тайваню

Фото: Mauricio Campino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС, что планы США продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. Дипломат добавил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая. Своими действиями Белый дом посылает неверные сигналы Пекину.

Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая. Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, продавая оружие Тайваню, — рассказал Лю Пэнъюй.

По словам представителя КНР, китайские власти намерены принять решительные меры из-за поставок американского оружия Тайваню.

Государственный департамент США ранее одобрил возможную сделку с Тайванем по продаже вооружений на сумму около $1,1 млрд. Об этом заявили в американском агентстве по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона. Речь идет о продаже 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. Также Госдеп одобрил возможную сделку по продлению контракта по радиолокационным станциям на сумму $665,4 млн.