22 августа 2025 в 07:15

В CNN раскрыли, что могут использовать США по гарантиям безопасности Киева

CNN: США могут задействовать дроны в рамках гарантий безопасности Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные варианты предоставления воздушной поддержки Украине в рамках будущих гарантий безопасности. Согласно информации телеканала CNN, приоритет отдается использованию беспилотных летательных аппаратов, а не пилотируемых самолетов.

По данным источников, на этой неделе военные обсуждали широкий спектр опций и авиационная поддержка была одной из главных тем, — указали журналисты.

В администрации Трампа выражают определенную озабоченность относительно отправки американских пилотов для выполнения миссий над Украиной. При этом чиновники демонстрируют большую открытость к использованию беспилотных технологий.

В качестве промежуточного варианта рассматривается возможность выполнения американскими пилотами наблюдательных полетов над Украиной. Они будут работать для предоставления изображений высокого разрешения с линии фронта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

