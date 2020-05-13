В Белом доме прокомментировали использование аппаратов ИВЛ из России в США

https://static.news.ru/photo/176aeea4-94a1-11ea-81ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/GlobalLookPress

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани прокомментировала вопрос журналистов об использовании российских аппаратов ИВЛ после произошедшего пожара в больнице Санкт-Петербурга.

Кейли Макэнани пояснила, что у неё нет информации по поводу пожара в Санкт-Петербурге и она впервые слышит об этом инциденте, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома рассказала, что в соединённых Штатах не зарегистрированы смертельные случаи из-за дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что предварительной причиной возгорания в петербургской больнице Святого Георгия названо короткое замыкание аппарата ИВЛ. Во время пожара в больнице погибли пять пациентов реанимации. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Аппараты ИВЛ «Авента-М» до окончания расследования не будут эксплуатировать.