В Белом доме отказались объяснять молчание о секретных документах Байдена Белый дом отказался объяснить, почему не сообщал два месяца о секретных бумагах Байдена

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Карин Жан-Пьер

В американском Белом доме отказались объяснить, почему на протяжении двух месяцев не уведомляли общественность США о нахождении секретных документов в офисе главы государства Джо Байдена в аналитическом центре. Соответствующий вопрос об инциденте, произошедшем 2 ноября 2022 года, был задан в ходе брифинга пресс-секретарю Карин Жан-Пьер, однако та не стала подробно на него отвечать. Слова представителя Белого дома приводит ТАСС.

Этим занимается Минюст. Я не собираюсь выходить за рамки того, о чем вчера говорил президент, о чем поделился с вами юрисконсульт Белого дома в понедельник — это множество деталей для всех вас касательно того, что произошло. <...> Мы будем уважать этот процесс, президент сказал, что его команда в правильном ключе справляется с этим. И мы просто не собираемся предвосхищать этот процесс, — сказала Жан-Пьер.

Также она не ответила на вопрос о том, кто принес секретные документы в офис Байдена. При этом она подтвердила, что команда главы государства сотрудничает по данному делу с Минюстом и Национальным управлением архивов и документации, куда следует передавать такого рода бумаги.

Ранее расследование обстоятельств хранения секретных документов в офисе связанного с Байденом аналитического центра начал комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности. Комитет находится под контролем рспубликанцев, ряд из них считают, что Белый дом намеренно скрыл инцидент от общественности в преддверии промежуточных выборов в стране.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

О находке был уведомлен национальный архив, после чего туда были отправлены документы. После инцидента министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе выяснить, как секретные бумаги оказались в экспертном центре.