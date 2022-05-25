Уровень поддержки Байдена упал до рекордного уровня

Джо Байден / Фото Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

В США уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на посту президента США опустился на этой неделе до рекордных 36%. Согласно данным социологической службы Ipsos, одной из основных причин такого падения являются действия американского руководства по борьбе с ростом инфляции в стране. Главу Белого дома неоднократно критиковали за попытку переложить вину за высокие цены на топливо на российское руководство, пишет Reuters.

В исследовании сказано, что среди сторонников демократов работу Байдена поддерживают 72%, что на 4% ниже, чем на прошлой неделе. В опросе приняли участие более тысячи взрослых жителей США.

Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, ранее написала в своей редакционной статье британская газета The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана.

Выступая на пресс-конференции в Токио, Байден заявил, что готов вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня. Некоторые американские СМИ поспешили опровергнуть заявление президента, выпустив комментарий пресс-службы Белого дома.