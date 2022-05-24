На Западе увидели угрозу третьей мировой войны из-за Байдена Telegraph: заявления Байдена о готовности к войне с КНР — это опасная ошибка

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Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, сказано в статье британской газеты The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана.

Отношения с островом регулирует специальный акт, в котором подчёркивается, что США предоставят ему такие средства и в таком количестве, чтобы он мог поддерживать достаточный оборонный потенциал, — сказано в публикации.

Выступая на пресс-конференции в Токио, Байден заявил, что готов вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня. Некоторые американские СМИ поспешили опровергнуть заявление президента, выпустив комментарий пресс-службы Белого дома.

Министр торговли США Джина Раймондо ранее заявила, что Россия должна на продолжительное время лишиться преимуществ от участия в мировой экономике. Он добавила, что скорой отмены введённых против России экспортных ограничений не будет. Она также отметила, что Москва должна заплатить репарации из-за специальной операции на Украине. Она указала на то, что подобного мнения придерживается и глава государства Джо Байден.