Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор Уплывших на лодке на Аляску россиян направили в изолятор в Вашингтоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей Чукотки, которые незаконно пересекли водную границу США и приплыли на Аляску, направлены в следственный изолятор в Центре иммиграционно-таможенной службы в городе Такома, сообщает Politico. Известно, что для визита в США они использовали маленькую рыбацкую лодку, пройдя через Берингов пролив в ходе пятидневного путешествия.

Адвокат работает над тем, чтобы мужчин освободили условно-досрочно и оформили как российских беженцев. По словам местных властей, с ними обращаются гуманно.

[Они] содержатся в следственном изоляторе в Такоме, штат Вашингтон, пока их адвокат работает над тем, чтобы их освободили по условно-досрочному освобождению, — говорится в сообщении.

Европейский союз по безопасности внешних границ (Frontex) в этом месяце опубликовал данные о количестве россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации. Сентябрь за прошедший период с начала 2022 года занял второе место по числу поездок из РФ в Европу наземными маршрутами: всего за месяц страну покинули 263,7 тысячи россиян. При этом пик поездок пришелся на август: тогда через сухопутные границы на территорию ЕС въехали 308,7 тысячи граждан России.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин порекомендовал россиянам отказаться от поездок в европейские страны. По его словам, это рискованно, поскольку граждане РФ могут столкнуться там с негативным отношением. Глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в свою очередь предложил в качестве альтернативы Европе посетить Калининградскую область.