Российским туристам предложили Калининградскую область взамен Европы Глава ОСИГ Волков: Калининград способен стать альтернативой европейским городам

Фото: shutterstock

Калининград способен стать альтернативой европейским городам и составить им конкуренцию, рассказал «360» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. По его словам, иностранные курорты сильно подорожали, поэтому есть смысл остановиться на путешествиях внутри страны. Эксперт признал, что пока не везде есть максимально комфортный сервис, но он активно развивается.

Государство помогает развивать туристическую инфраструктуру. Пусть не в этом году, но через год-два мы увидим серьезные улучшения, — подчеркнул Волков.

Эксперт отметил красоту и привлекательность таких городов Калининградской области, как Светлогорск и Железнодорожный. По его словам, у городов региона есть сильное сходство с европейскими городами. Он также напомнил, что раньше Калининград был немецким городом.

Любителям городского туризма Волков посоветовал посетить помимо Калининградской области Казань, Москву, Санкт-Петербург и Дагестан.

Акционерное общество «ВАД» займется строительством продолжения Приморского кольца в Калининградской области. К нему будет добавлена транспортная развязка и подъезд к игорной зоне «Янтарная». Строительство дороги будет завершено до ноября 2026 года, его стоимость оценивается в 17 млрд рублей.