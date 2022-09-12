Россиян призвали отказаться от поездок в Европу Вице-президент РСТ Барзыкин назвал рискованным посещение стран ЕС

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что сейчас рискованно посещать европейские страны, так как россияне могут столкнуться с негативным отношением. Он призвал российских путешественников не терять здравый смысл и осторожность, так как сейчас в недружественных странах можно попасть в совершенно разные ситуации, пишут «Известия».

Это недружественные страны, поэтому в отношении россиян могут быть любые проявления [негативного отношения], так что туда отправляться сейчас крайне рискованно, — отметил вице-президент РСТ.

Санкции, пояснил Барзыкин, создают серьезные трудности для российских туристов, начиная от оплаты банковскими каратами и брони гостиниц. Новая схема получения «шенгена» станет в разы дороже и сложнее. При этом еще не факт, что выдадут.

Ослаблена в европейских странах правовая консульская защита, так как российский аппарат там изрядно сокращен. Нарушена транспортная логистика, в частности значительно ограничены сухопутные переходы с Финляндией и Эстонией. Попасть в страны ЕС можно будет только воздушным путем через третьи страны. Но это сложнее, дороже, к тому же россиян там вполне могут завернуть.

Выездной продукт сейчас диверсифицирован, более 60% россиян едут в Турцию, едут в Объединенные Арабские Эмираты и так далее — 20 с лишним стран готовы нас принять, готовы нас видеть. Зачем же мы будем пробиваться туда, где нас не ждут и видеть не хотят? — аргументировал Барзыкин.

С 12 сентября прекратил свое действие упрощенный визовый режим между ЕС и Россией, соглашение о котором было подписано 15 лет назад. Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений удлиняется до 45 дней.